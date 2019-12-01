عاجل.. اللواء طارق مرزوق مديرا لأمن الجيزة خلفا لـ"الشريف"

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة، حيث تولى اللواء طارق مرزوق، مدير قطاع الشرق بالقاهرة، منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

يأتي ذلك بعدما تولى اللواء محمد الشريف منصب محافظ الإسكندرية في حركة المحافظين الأخيرة.