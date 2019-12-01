وزير الداخلية يجري حركة تنقلات.. "الجندي" للقاهرة و"غنيم" للإسكندرية

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منذ قليل، حركة تنقلات على مستوى المديريات وقطاعات الأمن، بالوزارة.

وجاءت كالتالي:

تولى اللواء أشرف الجندي منصب مدير أمن القاهرة، وتولى اللواء سامي غنيم مديرًا لأمن الإسكندرية، وتولى اللواء أحمد فاروق منصب حكمدار القاهرة، اللواء رجب عبدالعال منصب مدير أمن السويس.

وتولى اللواء محمد منصور منصب مساعد الوزير للأمن، تولى اللواء عماد صيام منصب مساعد الوزير للأمانة العامة، اللواء طارق مرزوق منصب مدير أمن الجيزة، اللواء عماد كدواني مدير أم مطروح.

وتولى اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية لمدن القناة، وتولي اللواء خالد فوزي للرعاية الاجتماعية، اللواء نائل ثروت للأمن الاجتماعي، اللواء رضا العمدة مساعد الوزير لشرطة السياحة.