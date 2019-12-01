أعلن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم قريبا استحداث خدمات جديدة في هيئة البريد، وأهمها تحديث رخص القيادة من خلال مكاتب البريد بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأضاف طلعت أن "مصر الرقمية" التي نسعى إليها، تتركز على بناء القدرات البشرية وتوسيع قاعدة المهارات في مختلف أطياف العلوم الرقمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الركيزة الرقمية تكمن في رقمنة الخدمات ورقمنة كل أعمال الحكومة المصرية وسرعة القدرة علي اتخاذ القرار.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "، "TeN"، أنه سيتم العمل على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة مميكنة بهدف إثراء الثورة الرقمية، موضحًا أن البريد المصري هيئة عريقة تم إنشاؤها منذ 150 سنة، ويتم العمل على إعادة صياغة دورها لكي تكون منفذا رئيسا لتقديم الخدمات الموطنين.

وزير الاتصالات: نسعى لإعادة صياغة دور "البريد" لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هيئة البريد لديها 4 آلاف مكتب، كما أنه يتمتع بثقة المواطن المصري، وخاصة في المناطق الريفية، كما أنه سيتم تأهيل البريد من أجل تقديم الخدمات للمواطن من هذه المنظومة، وهناك فرصة لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال إنشاء مكاتب البريد في محطات القطارات والبنزين ومن خلال مراكز التجارية الرئيسية.

وتابع طلعت قائلا: "البريد المصري سينتشر أكثر وأكثر لكي يكون قريبا من المواطن المصري"، موضحًا أن البريد المصري بدأ بالفعل في بعض الخدمات مثل سداد فواتير الكهرباء والغاز والإسكان الاجتماعي ومصاريف المدارس وشهادة مخالفات السيارات.