دشنت النيابة العامة رابطا عبر محرك البحث "جوجل" لتقديم الشكاوى والبلاغات للنائب العام إلكترونيا اليوم، بحسب الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك إيمانا برسالتها وحرصها على الوصول للحقيقة أينما كانت وبكل الوسائل والطرق المشروعة وتيسيرًا على المواطنين.

خطوات تقديم شكوى للنائب العام إلكترونيا

وأوضحت إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام خطوات تقديم المظالم عبر شبكة المعلومات الدولية، والتي جاءت على النحو التالي:

1 - الدخول على الرابط المخصص للتقديم الشكوى عبر محرك البحث "جوجل"، بعنوان نموذج وارد رصد إلكتروني لسنة 2019 من هنا

2 - تحميل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الشكوى.

3 - استيفاء البيانات الأساسية المطلوبة بشكل إلزامي، وهي "الاسم، الوظيفة، الرقم القومي، عنوان محل الإقامة، المحافظة".

4 - استكمال البيانات المطلوبة للتواصل وهي، "رقم تليفون المنزل، رقم المحمول ويتعين أن يكون مرتبطاً بتطبيق واتس آب حتى يتم الرد، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني".

5 - إذا كانت الشكوى متعلقة بسيارة، يتم إضافة رقم اللوحات المعدنية في الخانة المخصصة لذلك.

6 - ذكر تفاصيل البلاغ، ورقم القضية المرتبطة بالشكوى إن وجدت، المشكو في حقه إن وجد في الخانات المحددة.

7 - الضغط على كلمة إرسال لإنهاء عملية تقديم الشكوى.

ونوهت النيابة في بداية الاستمارة أنه لن يتم الالتفات إلى الشكاوى أو البلاغات التي تخرج عن اختصاصات النيابة العامة وتستوجب تدخلها لاتخاذ ما يلزم مِن إجراءات، وكذلك الشكاوى والبلاغات التي لا تحوي وقائع تشكل جريمة.

تقديم شكوى للنائب العام عبر الهاتف

يذكر أن النيابة العامة أعلنت عن خدمة تلقي الشكاوى والتظلمات عبر تطبيق (واتس آب)، من خلال رقم الهاتف 01111755959، في 25 نوفمبر المنصرم، وجاءت خطوات تقديم الشكاوى من خلال الهاتف عبر "واتس آب" كالتالي:

1 - إرسال رسالة نصية على الرقم 01111755959 عبر تطبيق "واتس آب".

2 - تحميل الملف النصي فور استقباله على الهاتف الخاص بمقدم الشكوى.

3 - فتح الملف النصي المرسل واستكمال بيانات النموذج الموجود به إلكترونيا.

4 - حفظ الملف النصي.

5 - إعادة إرسال الملف النصي بعد استيفاء البيانات لذات الرقم عبر التطبيق.

وذكرت النيابة إنه سيتم موافاة صاحب الشكوى بالأرقام التي قيدت بها تلك المظالم حتى يتسنى المتابعة بسهولة.