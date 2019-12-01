أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المواطنين حول هل يجوز للزوجة الذي تركها زوجها معلقة دون طلاق الخروج من المنزل وإخراج الزكاة دون أذنه كأنها بمفردها؟، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "فخر"، أن الزوج الذي يترك زوجته معلقة يأثم شرعًا، حيث يجب عليه أن يتقى الله فيها، فإما أن يُحسن معاشرتها أو يُطلقها بكل حُسن، ولكن تركها معلقة "حرام حرام حرام"، على حد قوله، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز: "وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ".

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه يجب على الزوجة استئذان زوجها قبل الخروج من المنزل، وفي حالة رفضه وضيق عليها ومنعها من الخروج وتركها أيضًا معلقة، على الزوجة أن تلجأ للقاضي وتطلب منه الطلاق للضرر، ولكن في الفروض الإسلامية كالصلاة أو الزكاة أو الصيام لا يستلزم أذن الزوج وعليها أن تعمل كأنها تعيش بمفردها.