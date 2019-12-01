أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، حركة ترقيات ضباط الشرطة، شملت تعيين اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة السابق، مديرًا لأمن القليوبية، خلفا للواء طارق العجيزي.

وينتظر مدير الأمن الجديد عددا من الملفات التي تحتاج رؤية جديدة للتعامل معها، أهما الأسواق العشوائية والمواقف وعدم التزام السائقين بأماكن التحميل من الموقف العمومي وتهرب البعض من دفع السرفيس.

بجانب ملفات تكثيف الدوريات الأمنية على المناطق الحدودية بين المحافظة والمحافظات المجاورة، خاصة مناطق الظهير الصحراوي بالخانكة والعبور، والتي تعتبر أطرافا يلجأ إليها الخارجون على القانون، وأزمات الفوضى المرورية التي تعاني منها مدن المحافظة بفعل الإشغالات، وانتشار الباعة الجائلين ما أثر على حركة المرور، خاصة بنها وشبرا الخيمة، إضافة إلى التعامل مع التعديات على أملاك الدولة ومشاركة مديرية الأمن في تنفيذ الموجة الـ 14 لاسترداد أملاك الدولة بالتعاون مع محافظة القليوبية، والتعامل مع منطقة المثلث الذهبي في شبين القناطر، وبعض البؤر الإجرامية في الخانكة وأبوالغيط.

يذكر أن اللواء جمال الرشيدي، تولى إدارة قطاع السجون، إضافة إلى عمله بقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وذلك قبل توليه منصب مدير أمن البحيرة.

وتولى أيضا العديد من المناصب القيادية بمحافظة البحيرة، أبرزها، مأمورًا لمركز الرحمانية في عام 2010، ونائبا لمدير أمن البحيرة في عام 2017 حتى صدور قرار اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية بتعيينه مديرا للأمن.