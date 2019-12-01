تفقد اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، إدارات ومكاتب الديوان العام بالمحافظة، وذلك لمتابعة آلية سير العمل والتعرف على المشكلات والمعوقات للوقوف عليها ومحاولة تذليلها، وكذلك مناقشة المقترحات لتطوير مستوى العمل والأداء.

وأكد محافظ قنا أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأعرب الموظفين عن سعادتهم البالغة بلقاء المحافظ، مؤكدين سعيهم الدائم لتحسين مستوى أدائهم الوظيفي والاجتهاد من أجل إنجاز العمل.