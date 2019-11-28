بعد تكليفه بـ"نائب محافظ قنا".. حازم عمر: ربنا يعينا على المسؤولية

أعرب الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا الجديد، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية فيه واختياره لهذا المنصب، موضحًا أن 23 من نواب المحافظين من الشباب، كما أن حركة المحافظين والنواب تُعد أكبر حركة عرفتها تاريخ الحياة السياسية وتاريخ المحافظين في مصر.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN": "ربنا يعينا على المسؤولية الكبيرة دي"، موضحًا أن هناك تأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم النواب الشباب، وهذا ظهر على مستوى الممارسة في تصعيد أحد نواب المحافظين في بورسعيد إلى محافظ في بني سويف.

وأشار نائب محافظ قنا الجديد، إلى أن تصعيد أحد نواب المحافظين في بورسعيد إلى محافظ في بني سويف دليل على نجاح التجربة والكفاءة والعمل على دعم هذه التجربة واستمراريتها، مؤكدًا أن الرئيس شدد على ضرورة تواصلهم التام بالمواطنين على أرض الواقع، والعمل على بناء الإنسان والتركيز على القضايا التي تخدم المواطنين.

وكلف الرئيس السيسي، المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة، وتعظيم مواردها الذاتية، فضلا عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات، والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ، ومكافحة الفساد والإهمال.