قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع الفاتورة الإلكترونية سيتيح للمصلحة الحصول على كافة التعاملات التجارية مابين الشركات بعضها البعض والمواطن العادي، وتابع: "الشركة لما هتصدر فاتورة هتظهر فوري ولحظي عندي في مصلحة الضرائب، وكل التعاملات اللي بتتم بين الشركات بعضها البعض بتبقي فوري".

وأضاف "حسين" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الاعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ذلك الإجراء من شأنه إحكام الرقابة على كافة التعاملات الخاصة بين الشركات وهي ما تفيد في منع "الفواتير الوهمية" والتى كان يقوم الممولين بالتهرب من الضرائب بحجة الخسارة: "نظام التوقيع الإلكتروني فيها حجية على مصدر الفاتورة"، موضحا أنه ومع تطبيق ذلك النظام سيتم إحكام المجتمع الضريبي وحصر التعاملات التجارية مابين الشركات بعضها البعض: "هتبقي إنجاز كبير جدا لحصر كافة التعاملات بين الشركات بعضها البعض".

وأكد أنه سيتم حصر كافة التعاملات التجارية مع المستهلك النهائي: "لو أنا مواطن عادي روحت اشتريت حاجة من أي منشأه الإيصال هيتحول من ورقي إلى إلكتروني، وفور ما يصدر الإيصال ده هيظهر عندي كمصلحة ضرائب مصرية"، مشيرا إلى أنه ومع تطبيق ذلك الإجراء لن يضطر الممولين إلى تقديم الإقرار الضريبي: "مبيعاتك عندي ومشترياتك عندي من خلال الأخرين".

وتابع: "بعد افتتاح مركز الشكاوى سيكون الرد على المواطنين إلكترونيا مثلما يحدث في باقي الدول، وفيه شركات بتطلع فاتورة بدون ضريبة وشركات مبتطلعش فواتير، ومن خلال الميكنة هنقدر نحصر كل التعاملات دي".