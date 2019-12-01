قال مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن تغريم شركتى «we» و«فودافون» خلال الفترة الماضية يستهدف تحسين جودة الخدمة من خلال بناء أبراج محمول جديدة، أو ضبط القائمة فنياً، وتم تحويل الغرامة إلى الخزانة العامة للدولة، منوهاً بأن الغرامة جاءت نتيجة قطع مفاجئ فى الخدمة عن العملاء، مشيراً إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات فرض منذ أسابيع غرامة 10 ملايين جنيه على «فودافون» و12 مليون جنيه على «we»، بسبب قطع الخدمة عن العملاء دون سابق إنذار، وقامت الشركتان بتعويض العملاء، مبيناً أن المرفق يستقبل 5 آلاف شكوى أسبوعياً من خدمات المحمول على الخط الساخن 155، أغلبها يتعلق بدقة الفواتير، ويتم حل 98٪ منها.

"عبدالواحد": ندرس تفعيل نظام بيع شرائح المحمول بنظام البصمة وطرح مناقصة لتغطية بعض طرق الصعيد

وتابع رئيس الجهاز أن تنظيم الاتصالات يدرس تفعيل نظام بيع شرائح المحمول الجديدة باستخدام بصمة العميل داخل محلات الشركات «ستور»، كما يقوم أيضاً بتنقية قواعد بيانات المشتركين شهرياً للحد من انتشار الخطوط مجهولة المصدر وضبط إيقاع السوق، مشيراً إلى أنه ليس من حق الجهاز قانوناً الاطلاع على قواعد بيانات المشغلين ويتم حالياً تحديثها هاتفياً، مقدراً إجمالى عدد عملاء سوق المحمول فى مصر بنحو 93 مليون عميل.

وأضاف أن اعتراض المشغلين على قياسات تقارير جودة الجهاز أمر منطقى، خاصة أن رخص الاتصالات السابقة لم تحدّد معايير الجودة بدقة حتى طرح رخصة تكنولوجيا خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G فى 2017، مشيراً إلى أنه فى يوليو الماضى تم افتتاح المركز القومى لقياس جودة خدمات الاتصالات فى المرفق، باستثمارات 50 مليون جنيه، وتم الاستعانة بشركة «Rohde&Schwarz» الألمانية فى تنفيذ قياسات الجودة، بدعم من خبراتها بدول أخرى، منها بريطانيا وإيطاليا والبحرين والسعودية ونيجيريا. وأشار «عبدالواحد» إلى أن هناك جهوداً لتذليل العقبات أمام شركات المحمول فى الحصول على تراخيص إنشاء أبراج جديدة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدّمة، مشيراً إلى أن 20٪ من عملاء شركات المحمول الأربعة يستخدمون تكنولوجيا 4G، وأن العميل لن يشعر بفارق كبير فى الخدمة دون طرح تطبيقات تمس حياته اليومية. وأشار إلى أن مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمى، تم من خلاله التنسيق مع مجموعة الدول العربية والأفريقية بشأن قضايا تتعلق بالتردّدات ومنع التداخلات مع الأسواق المجاورة، كما تم أيضاً حل أغلب النقاط الخلافية المطروحة على أجندة المؤتمر، ولفت إلى أن قرار إتاحة تردّدات جديدة لشركات المحمول يتوقف على طبيعة الجهات الشاغلة لها وقيمتها الاستثمارية.

وتابع أن جهاز تنظيم الاتصالات يسلط الضوء فى معرض كايرو آى سى تى، على طرق قياس جودة خدمات الاتصالات فى 81 منطقة على مستوى الجمهورية بواسطة السيارات المتنقلة، مقارنة بنحو 40 تقريباً، إلى جانب التوعية بالجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وآليات التقدّم بشكوى رسمية إلى المرفق.

وأشار «عبدالواحد» إلى أن تنظيم الاتصالات قام مؤخراً بطرح مناقصة على شركات المحمول لتغطية بعض طرق الصعيد بتمويل من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز، مضيفاً أن الحيّز الترقيمى الحالى يكفى حتى مليار خط محمول، وبالتالى لا نية لطرح آخر جديد، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس السيسى فى منتدى أفريقيا للاستثمار بشأن إنشاء 20 ألف برج محمول، أكد أنه من المتوقع إنشاء شركة متخصّصة فى مجال تدشين أبراج المحمول تتقدّم للحصول على رخصة من الجهاز للوفاء بهذا المطلب.

وأوضح أن الجهاز لعب دوراً استشارياً فى إطلاق القمر الصناعى المصرى «طيبة 1»، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات ITU، والتنسيق مع الجانب الفرنسى فى الجوانب الفنية وتحديد المدارات الخاصة به، مشيراً إلى أن الجهاز يبحث حالياً مع الشركة المسئولة عن إدارة وتسويق القمر تجارياً، وهى مملوكة للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تردّدات خدمات الاتصالات والإنترنت ومقابل الترخيص وأسعار الخدمة المقدّمة للعملاء، ومن المتوقع أن يعامل مالياً على غرار قمر «النايل سات».