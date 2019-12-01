مصلحة الضرائب: تركيب جهاز بـ"الكاشير" يمنع التهرب الضريبي

قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إنه وبتعميم نظام الميكنة الضريبية سيتم إلحاق جهاز مثل الـP2C بكافة أجهزة الطلب الآلي للمشتريات "أجهزة الكاشير" في المحلات والمطاعم: "أول ما هيضرب الريسيت بيظهر عندي أنا في المصلحة.. وهو مش هيقدر يتهرب منه".

وأضاف "حسين" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن النظام الإلكتروني الجديد سيختلف جملة وتفصيلا عن النظام الموجود حاليا، وتابع: "فور ما تحرر فاتورة هتظهر عندي، وثقافة المجتمع لازم تتغير الفترة اللي جاية"، موضحا أن أي منشأه يجب أن تحصل على "شهادة تسجيل" كي تعمل.

وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشري لا يقل أهمية عن أي عنصر أخر ضمن محاور التطوير: "بدون العنصر البشري مش هقدر أنفذ الميكنة اللي عملناها"، مشيرا إلى أن الإقرارات الضريبية يتم تقديمها شهريا وبشكل إلكتروني.

وتابع: "الإقرارات الإلكترونية وفرت عندي قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، وأنا من خلالها بقدر ضبط المجتمع الضريبي عن طريق منظومة الـpi والتي تحتوى على مجموعة من التقارير، ومن خلالها أقدر أحصر العينات المتهربة من الضرائب".