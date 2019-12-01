وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع جامعة الوادي الجديد، لاستغلال عدد من الأصول والمباني لاستكمال ودعم منشآت الجامعة وخدمة العملية التعليمية بها، وذلك على هامش فعاليات منتدى شباب الوادي الجديد الأول.

وقال المحافظ إن البروتوكول تضمن استغلال مبنى ديوان عام المحافظة القديم لإقامة كلية للطب والتمريض، وكذلك الاستفادة من المجمع الرياضي بطريق "الخارجة- باريس" لتدريب وتأهيل طلاب كلية التربية الرياضية.

وأضاف "الزملوط" أنه جرى الاتفاق على استغلال مدرسة أبوطرطور للتعليم الأساسي لإنشاء كلية تعدين، وذلك بهدف ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.