يمتلك مواليد برج العقرب قدرة كبيرة على التغيير، الأمر الذي يساعدهم على الخروج من الأزمات بأقل الخسائر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمدك بالثقة في النفس، فقط أنت اليوم بحاجة لاستحضار روح التعاون والتسامح مع المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا، حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.