يستطيع مولود برج الجدي قضاء فترات طويلة وحيدا إلى أن يجد الحب الذي يبحث عنه، فضلا عن أنه يلتزم بمعايير في علاقته العاطفية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاجتهاد والوقت ما زال ملائما لمباشرة أمور وشئون مهنية ومالية بشرط التأني في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تساعدك على تحقيق مزيدا من الاقتراب ممن حولك، وتمنحك أيضا سحرا وطاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.