يفتقد مواليد برج الدلو إلى المرونة في اتخاذ القرارت، الأمر الذي يجعله من الشخصيات الأكثر صعوبة في التعامل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك، ويساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب ما يجعلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.