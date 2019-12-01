أصيب 4 أشخاص بينهم طفلة من عائلة واحدة، بحروق بسيطة إثر اشتعال النيران، في منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة البدرشين، عقب انفجار أسطوانة غاز.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن تسريب غاز وقع أثناء قيام ربة منزل بإعداد وجبة عشاء ووقع تسريب غاز، أدى إلى انفجار الأنبوبة، وأسفر عن إصابة كل من "مصطفى محمد" 36 عاما، وزوجته "آية سيد" 30 عاما، و"ماجدة" زوجة شقيقه، 30 عاما، وطفلتها "وعد"، 3 أعوام، بحروق من الدرجة الأولى، وتم نقلها إلى مستشفى البدرشين لتلقي الإسعافات الأولية لهم.

كشفت التحريات أنه عقب اندلاع النيران انطلقت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه، قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، وأجرت القوات معاينة وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.