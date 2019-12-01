السيطرة على حريق في ٣ منازل دون إصابات بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق شب في ثلاثة منازل بقرية "مزاتا" شرق دائرة مركز دار السلام، بسبب ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعة أي إصابات.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية مزاتا شرق، حيث انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز، وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "محمد. ع. ع" ٢٨ عاما، عامل ويقيم بذات الناحية، وتطايرت النيران لمنزلين مجاورين ملك كل من "علاء. ا. م" ٣٢ عاما، عامل، و"الزعيم. ع. ا" ٣٥ عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية.

تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، ورجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضافوا بنفوق ٢ رأس ماشية، وبعض الطيور واحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفوا الشبهة الجنائية.

تم إخطار الإدارة البيطرية بدار السلام لاتخاذ اللازم، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.