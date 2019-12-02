استمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نرصد أسعار الخضروات اليوم الاثنين 2 ديسمبر في الأسواق المصرية، وهي:
الكوسة
سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات.
الفاصوليا
وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 10 جنيهات للكيلو.
القلقاس
بلغ سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.
الليمون
يتراوح سعر كيلو الليمون بين 8 و10 جنيهات.
القرنبيط
يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.
البصل
بلغ سعر البصل 6.5 جنيه للكيلو.
الطماطم
بلغ كيلو الطماطم 4.5 جنيه.
البطاطس
وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات.
الخيار
بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.
الباذنجان
وصل سعر الباذنجان إلى 4 جنيهات للكيلو.
الجزر
بلغ سعر كيلو الجزر 6 جنيهات.
السبانخ
وصل سعر كيلو السبانخ إلى 8 جنيهات.
الملوخية
وصل سعر كيلو الملوخية إلى 5 جنيهات.
الفلفل الألوان
وصل سعر الفلفل الألوان إلى 17 جنيهًا للكيلو.
الفلفل
وصل سعر كيلو الفلفل إلى 7 جنيهات.