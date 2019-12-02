استمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نرصد أسعار الخضروات اليوم الاثنين 2 ديسمبر في الأسواق المصرية، وهي:

الكوسة

سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات.

الفاصوليا

وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 10 جنيهات للكيلو.

القلقاس

بلغ سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.

الليمون

يتراوح سعر كيلو الليمون بين 8 و10 جنيهات.

القرنبيط

يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل 6.5 جنيه للكيلو.

الطماطم

بلغ كيلو الطماطم 4.5 جنيه.

البطاطس

وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان إلى 4 جنيهات للكيلو.

الجزر

بلغ سعر كيلو الجزر 6 جنيهات.

السبانخ

وصل سعر كيلو السبانخ إلى 8 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو الملوخية إلى 5 جنيهات.

الفلفل الألوان

وصل سعر الفلفل الألوان إلى 17 جنيهًا للكيلو.

الفلفل

وصل سعر كيلو الفلفل إلى 7 جنيهات.