تستعرض "الوطن" مواقيت الصلاة اليوم، الاثنين 2 ديسمبر، في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، حسب التوقيت المحلي لكل منها، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي:

مواقيت الصلاة في السويس

أذان الفجر 04:57

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:31

أذان المغرب 04:50

أذان العشاء 06:12

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 05:09

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 02:39

أذان المغرب 04:57

أذان العشاء 06:21

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 05:02

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 02:36

أذان المغرب 04:55

أذان العشاء 06:17

مواقيت الصلاة في قنا

أذان الفجر 04:51

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:38

أذان المغرب 04:57

أذان العشاء 06:16

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 04:47

أذان الظهر 11:32

أذان العصر 02:27

أذان المغرب 04:47

أذان العشاء 06:07

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 05:04

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 02:35

أذان المغرب 04:54

أذان العشاء 06:17