تستعرض "الوطن" مواقيت الصلاة اليوم، الاثنين 2 ديسمبر، في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، حسب التوقيت المحلي لكل منها، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي:
مواقيت الصلاة في السويس
أذان الفجر 04:57
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:31
أذان المغرب 04:50
أذان العشاء 06:12
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 05:09
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 02:39
أذان المغرب 04:57
أذان العشاء 06:21
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 05:02
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 02:36
أذان المغرب 04:55
أذان العشاء 06:17
مواقيت الصلاة في قنا
أذان الفجر 04:51
أذان الظهر 11:38
أذان العصر 02:38
أذان المغرب 04:57
أذان العشاء 06:16
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
أذان الفجر 04:47
أذان الظهر 11:32
أذان العصر 02:27
أذان المغرب 04:47
أذان العشاء 06:07
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 05:04
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 02:35
أذان المغرب 04:54
أذان العشاء 06:17