"سيدة البحر" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان سنغافورة الدولي

حصل فيلم سيدة البحر للمخرجة شهد أمين بجائزة أفضل فيلم، ضمن منافسته في المسابقة الرسمية بمهرجان سنغافورة السينمائي الدولي، وتعتبر هذه الجائزة السادسة للفيلم في إطار جولاته بالمهرجانات السينمائية العالمية المختلفة.

وشكرت مخرجة الفيلم شهد أمين فريق عمل الفيلم وطاقمه بالكامل، وقالت في حفل تسليم الجوائز: "لقد كانت رحلة طويلة من العمل استمرت 6 سنوات، واجهت فيها الكثير من الصعوبات خصوصًا إقناع فريق عمل الفيلم بجانب كوني امرأة في مجتمع يعظم الرجل، لكنهم آمنوا بفكرة الفيلم، وحاربوا من أجله ولم يستسلموا لصناعة العمل، لذلك أود أن أشكرهم جميعًا".

ويعد مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي SGIFF أكبر وأطول حدث سينمائي في جنوب شرق آسيا، منذ عام 1987، وهو تابع لمؤسسة غير هادفة للربح ويعتبر مساهم أساسي في صناعة الأفلام المستقلة في المنطقة الأسيوية.

سيدة البحر من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد أمين، وهو من إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي"، وشارك في الإنتاج بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري، ويؤدي بطولته بسيمة حجّار في دور حياة وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي.