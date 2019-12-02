تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

واحتلت الراقصة جوهرة قائمة تريندات "جوجل"، وكانت الأكثر بحثًا بعد ساعات من انتشار مقاطع فيديو إباحية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو جوهرة

وعلقت الراقصة صافيناز، على ما نشرته صباح اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك، خصوصًا أن البعض ربط الصور وتعليقاتها، بأنها رد على الفيديوهات المسربة للرلقصة جوهرة.

صافيناز عن فيديوهات جوهرة: "مليش دعوة بمشاكل الراقصات"

قالت مصادر أمنية إن الجهات المختصة، تواصل البحث عن المسؤول على تسريب مقاطع فيديو، إباحية، منسوبة للراقصة المشهورة جوهرة بصحبة شاب، للوقوف على ملابسات الواقعة.

مصادر: قرار بضبط "جوهرة" فور وصولها البلاد

أفادت مصادر أمنية، بأن التحريات والفحص رجح أن الفيديوهات الإباحية المنسوبة للراقصة جوهرة، والتي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، صورت عن طريق "هاتف محمول"، داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي، بالقرب من مسجد شهير.

مصادر: الفيديوهات المنسوبة لـ"جوهرة" صورت في الدقي

أثارت 3 فيديوهات إباحية منسوبة للراقصة الروسية، أندريفا إيكاترينا، الشهيرة في مصر بـ"جوهرة" مع شاب يدعى خالد أحمد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشرح خالد عبر حسابه بموقع إنستجرام، أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التي جرى تداولها ما هي إلا صورا لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية، مشيرا إلى أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه وكشف بياناته الشخصية.

بعد "فيديوهات جوهرة".. كيف تحمي بيانات هاتفك حال سرقته أو فقدانه؟

كشفت مصادر مطلعة، في واقعة انتشار 3 فيديوهات إباحية وصور منسوبة للراقصة الروسية أندريفا إيكاترينا، الشهيرة في مصر بـ"جوهرة" مع شاب يدعى خالد أحمد، أن إدارة التوثيق والمعلومات تجري تحريات وفحص لتلك الفيديوهات، لتحديد من المتسبب في تسريبها والمسؤول عن نشر تلك الفيديوهات التي من شأنها التحريض على الفسق.

مصادر: البحث عن مسرب الفيديوهات الإباحية المنسوبة للراقصة جوهرة

كشف خالد أحمد، الشخص الذى ظهر مع الراقصة الروسية، أندريفا إيكاترينا، الشهيرة في مصر بـ"جوهرة" بأنه متزوج منها منذ فترة.

وأشار "أحمد" عبر خاصية القصص على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" إلى أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية.

بعد الفيديو الإباحي.. خالد أحمد: "الراقصة جوهرة زوجتي وأمي بتموت"

أغلق خالد أحمد "لبيس جوهرة"، حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من "فيس بوك"، وحذف الواتساب، وجعل حسابه على إنستجرام خاص فقط لمتابعيه، وذلك بعد انتشار الفيديوهات الإباحية التي جمعته بالراقصة.

بطل المقاطع الإباحية لجوهرة يغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي