كرمت أندية الروتاري الإعلامي محمد مصطفي شردي، في ثاني ندواته بأندية الروتاري، التي تحمل عنوان "إعلام المستقبل"، داخل أحد فنادق الدقي.

وجرى الإعلان عن انضمام شردي كعضو بأندية الروتاري، والذي من جانبه يدرب بعض ممثلي وقيادات الروتاري من رواد العمل الاجتماعي والتطوعي، ليتمكوا من الإعلان عن أنشطتهم الخيرية والخدمية لزيادة المشاركة المجتمعية الفعالة.

واستعرض شردي، خلال ندوتة الثانية له ضمن سلسلة ندوات "إعلام المستقبل" أبرز التحديات التي تؤثر في المشهد الإعلامي المصري وتوجه الرأي العام بحضور عدد كبير من أعضاء ورؤساء أندية روتاري.

وفي ختام الندوة، كرم محافظ الروتاري شردي وأهداه درعا على شكل "مايك" ميكروفون، وشارك الجميع في الالتقاط صورة تذكارية مع شردي.