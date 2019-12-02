تنظم كلية الدراسات العليا والطفولة بجامعة عين شمس، غدًا، تحت رعاية وزارت التعليم العالي والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة، مهرجانا ترفيهيا توعويا للأطفال وعائلاتهم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار "أهلا بأولادنا الغالين".

ويسلط المهرجان الضوء على مشكلات ومتطلبات ذوي القدرات الخاصة، وتعزيز فهم أفضل لقضاياهم وحقوقهم.

وقالت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا والطفولة، ‘ن هناك رغبة ورسالة من الجامعة بتبني العديد من البرامج التوعوية أبرزها، احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت الجبالي، في بيان منها، أنه سيجرى تسليط الضوء فيها على قدراتهم، وتعزيز وعي الجمهور بإمكاناتهم، مشددة على أهمية إعطاء أصحاب القدرات الخاصة فرصة المشاركة في الأمور التي تتعلق بتطوير حياتهم وصحتهم في جميع المجالات، وإشراكهم بمختلف الفعاليات لإزالة أي قصور في فهم المجتمع تجاههم، مطالبة بأن يكون المهرجان خطوة على الطريق الصحيح نحو تذليل السبل في تخطي المصاعب التي تواجههم من خلال دعم قضايا الإعاقة بما يواكب التوجُّه العام للقيادة السياسية الحكيمة.

وسيشارك في المهرجان نحو 1000 طفل وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة والمهتمين بملف ذوي الإعاقة.