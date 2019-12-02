ضبطت مباحث التموين في الغربية 37 طن نخالة غير صالحة للاستهلاك الحيواني ومقلدة داخل مصنع لإنتاج الأعلاف بمدينة قطور.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطار من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، بضبط 32 طن نخالة غير صالحة للاستهلاك الحيواني، و5 أطنان مقلدة لإحدى الشركات، داخل مصنع لإنتاج العلف الحيواني ملك "إبراهيم ا" (41 عاما) مقيم بمدينة قطور، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق.

كما ضبطت مباحث التموين 4 آلاف عبوة منظفات صناعية مقلدة، و630 كيلو جرام منظفات مجهولة المصدر، و15 ألف عبوة فارغة واستيكرات، داخل مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بناحية قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا، ملك "أحمد م. ع" (44 عاما)، مستخدما مواد خام مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق.

وضبطت مباحث التموين كذلك 5 آلاف و820 قطعة حلوى "مصاصة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخص، ملك "منتصر ا" (49 عاما) بقرية منشية اليعقوبة مركز بسيون، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق، فضلا عن ضبط 660 كيلو جرام حمص منتهي الصلاحية، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق.