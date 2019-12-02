أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، بين المسلمين والمسحيين على أرض الكنانة، مشيرا إلى أنه يسعى لتعزيز التواصل مع كل فئات وأطياف المجتمع المدني والمحلي خلال الفترة المقبلة، قائلا: "هدفنا مشترك وهو خدمة الوطن".

جاء ذلك خلال زيارة وفد كنيسي من الكنيسة الإنجيلية لتهنئة المحافظ على ثقة رئيس الجمهورية بتعيينه محافظا للقليوبية وكان على رأس الوفد القس الدكتورإيميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، وعدد من أعضاء الكنيسة، متمنين له دوام التوفيق في مهمته الجديدة.

وفي سياق متصل أعرب راعي الكنيسة الإنجيلية، عن خالص التهنئة لمواطني المحافظة، داعيا الله تعالى للسيد المحافظ بكل التوفيق والسداد وللقليوبية كل تقدم وتنمية ورخاء، مؤكدا على روح المحبة والسماحة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري الواحد.