أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انطلاق برنامج مسابقة ( التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام 2019/2020) وذلك في عامها السابع والعشرين على مستوى الجمهورية وعامها الثاني والعشرين على مستوى الوطن العربي والتي تنطلق برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال عجلان إنه جرى تشكيل فريق عمل بقيادة حنان بسيوني، الموجه العام للعام العربية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، وتهدف تلك المسابقة إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع ( الاستماع – الكلام – القراءة – الكتابة )، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعالة ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى، فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه وتدريب الطالب على تقويم ما يقرأ وما يكتب تقويما نحويا صحيحا وتنمية مهارات اللغة العربية بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء .

وأشار إلى أن فئات المتسابقين هم طلاب الصف الثالث الإعدادي وطلاب المرحلة الثانوية ( الصف الثاني والثالث ) من البنين والبنات من مدارس التعليم العام والخاص، ولكل مرحلة امتحان خاص يناسب ما درسه الطالب أدبيا ( شعرا ونثرا ) ومدى إجادته للقواعد النحوية والإملائية لما سبق دراسته في كل مرحلة .

من جانبها قالت حنان بسيوني، موجه عام اللغة العربية بالمديرية، إن نظام المسابقة يتم على 5 مستويات وهي مستوى المدرسة والتي انطلقت فعالياتها يوم الأحد الموافق 24/11/2019، ويقوم به المدرس الأول بالمدرسة للطلاب المتميزين في الألقاء والخطابة والتأليف شعرا ونثرا على مستوى المرحلة الإعدادية فقط ( الصف الثالث فقط ) والثانوية ( الصف الثاني والثالث ) لتحديد الأول في كل مدرسة من كل مرحلة على أن يرسل المدرس الأول اسم الطالب الأول في كل مرحلة إلى الموجه الأول بالإدارة.

ومستوى الإدارة التعليمية يوم الأحد 1/12/2019، ويقوم به الموجه الأول بالإدارة التعليمية للطالب الأول من المرحلتين الإعدادية والثانوية لتحديد الطالب الأول على مستوى الإدارة وإرسال الأسماء للموجه العام بالمديرية في موعد غايته الخميس 5/12/2019.

ومستوى المحافظة يوم الأحد 8/12/2019 ويقوم به الموجه العام في المحافظة لتحديد الأول من الطلاب لكل مرحلة وارسال الأسماء لمكتب مدير عام تنمية اللغة العربية بديوان عام الوزارة الدكتور غازي أحمد البنواني في موعد غايته 17/12/2019، وسيتم تكريم الطالب الأول من كل إدارة تعليمية من قبل الموجه الأول ومدير الإدارة التعليمية .

وأضافت حنان بسيوني أنه سيجري تصعيد الطلاب الفائزين بالمركز الأول للتصفيات على مستوى الجمهورية يوم الأحد 26/1/2019 تحت إشراف مدير عام مكتب تنمية اللغة العربية، لتحديد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية من بين 27 طالبا في كل مرحلة وسيتم تكريم الطالب الأول على مستوى المحافظة من قبل وكيل الوزارة والموجه العام .

ثم انطلاق التصفيات على مستوى الوطن العربي لتحديد العشرة الأوائل على مستوى العالم العربي في كل مرحلة.

وقال عجلان إنه جرى تشكيل فريق عمل بقيادة حنان بسيوني، الموجه العام للعام العربية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، وتهدف تلك المسابقة إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع ( الاستماع – الكلام – القراءة – الكتابة )، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعالة ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى، فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه وتدريب الطالب على تقويم ما يقرأ وما يكتب تقويما نحويا صحيحا وتنمية مهارات اللغة العربية بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء .

وأشار إلى أن فئات المتسابقين هم طلاب الصف الثالث الإعدادي وطلاب المرحلة الثانوية ( الصف الثاني والثالث ) من البنين والبنات من مدارس التعليم العام والخاص، ولكل مرحلة امتحان خاص يناسب ما درسه الطالب أدبيا ( شعرا ونثرا ) ومدى إجادته للقواعد النحوية والإملائية لما سبق دراسته في كل مرحلة .

من جانبها قالت حنان بسيوني، موجه عام اللغة العربية بالمديرية، إن نظام المسابقة يتم على 5 مستويات وهي مستوى المدرسة والتي انطلقت فعالياتها يوم الأحد الموافق 24/11/2019، ويقوم به المدرس الأول بالمدرسة للطلاب المتميزين في الألقاء والخطابة والتأليف شعرا ونثرا على مستوى المرحلة الإعدادية فقط ( الصف الثالث فقط ) والثانوية ( الصف الثاني والثالث ) لتحديد الأول في كل مدرسة من كل مرحلة على أن يرسل المدرس الأول اسم الطالب الأول في كل مرحلة إلى الموجه الأول بالإدارة.

ومستوى الإدارة التعليمية يوم الأحد 1/12/2019، ويقوم به الموجه الأول بالإدارة التعليمية للطالب الأول من المرحلتين الإعدادية والثانوية لتحديد الطالب الأول على مستوى الإدارة وإرسال الأسماء للموجه العام بالمديرية في موعد غايته الخميس 5/12/2019.

ومستوى المحافظة يوم الأحد 8/12/2019 ويقوم به الموجه العام في المحافظة لتحديد الأول من الطلاب لكل مرحلة وارسال الأسماء لمكتب مدير عام تنمية اللغة العربية بديوان عام الوزارة الدكتور غازي أحمد البنواني في موعد غايته 17/12/2019، وسيتم تكريم الطالب الأول من كل إدارة تعليمية من قبل الموجه الأول ومدير الإدارة التعليمية .

وأضافت حنان بسيوني أنه سيجري تصعيد الطلاب الفائزين بالمركز الأول للتصفيات على مستوى الجمهورية يوم الأحد 26/1/2019 تحت إشراف مدير عام مكتب تنمية اللغة العربية، لتحديد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية من بين 27 طالبا في كل مرحلة وسيتم تكريم الطالب الأول على مستوى المحافظة من قبل وكيل الوزارة والموجه العام .

ثم انطلاق التصفيات على مستوى الوطن العربي لتحديد العشرة الأوائل على مستوى العالم العربي في كل مرحلة.