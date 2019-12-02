استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والوفد المرافق لهما بمكتبه بالديوان العام، وذلك على هامش وضع حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك (المنطقة اللوجيستية التجارية) بطوخ طنبشا مركز بركة السبع.

حيث رحب محافظ المنوفية بوزير التموين على أرض المحافظة وأكد على ضرورة التعاون الكامل والوثيق بين المحافظة ووزارة التموين لإقامة مشاريع تنموية جديدة من شأنها النهوض بقطاع التجارة والتسويق وتوفير فرص عمل، وكذا كافة احتياجات المواطن المنوفي ، وأشار المحافظ دعمه للاستثمار والمستثمرين مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وإحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة .

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري، مبنى إداري فندقي، نادي رياضي اجتماعي بإجمالي استثمارات 2مليار جنيه على مساحة 13 فدان بما يعادل 54789 م2، ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق انتفاع 50 سنة بعائد مادي 9 مليون و862 ألف جنيهاً بزيادة 5% سنوياً.