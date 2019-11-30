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آخر ابتكارات المجرمين.. استخدام واتساب لسرقة السيارات

آخر ابتكارات المجرمين.. استخدام واتساب لسرقة السيارات

محافظ المنيا يصل الديوان العام لمباشرة مهام عمله

محافظ المنيا يصل الديوان العام لمباشرة مهام عمله

جمارك سفاجا تضبط محاولات تهرب جمركي لساعات وأدوات ومستحضرات تجميل

جمارك سفاجا تضبط محاولات تهرب جمركي لساعات وأدوات ومستحضرات تجميل

محلية فارسكور تشكل لجنة لتنشيط حملات تحصيل المتأخرات

محلية فارسكور تشكل لجنة لتنشيط حملات تحصيل المتأخرات

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية

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