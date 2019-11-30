أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، توجيهاته بسرعة توفير سرير بالعناية المركزة لطفل يبلغ من العمر 15 عاماً، نظرا لحالته الصحية الحرجة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، وتوفير أوجه الرعاية والعلاج اللازم له.

جاء ذلك خلال جولة محافظ المنوفية بزيارة مفاجئة لمستشفى بركة السبع المركزي ومستشفى قويسنا المركزي للاطمئنان على الحالة العامة للمستشفيات ومستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وتفقد "أبوليمون" الأقسام الداخلية للمستشفى والاستقبال والطوارئ والمرور على عنابر المرضى للاطمئنان عليهم، وخلال جولته استمع محافظ المنوفية إلى العديد من شكاوي المواطنين فيما يتعلق بالقطاع الصحي، مؤكدا لهم أنه جاء لخدمتهم وقضاء حوائجهم والتخفيف عنهم، وخلال جولته أجري المحافظ اتصالا تليفونيا لعميد كليه الطب جامعة طنطا بشأن إجراء عملية جراحية عاجله لأحد المرضى؛ كما كلف سيادته وكيل مديرية الشئون الصحية بتوفير سرير بالعناية المركزة لاحد المرضى بمستشفى شبين الكوم التعليمي.

وأكد محافظ المنوفية أن المنظومة الصحية أولى اهتماماته ولابد من تطويرها ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة لإرتقاء بمستوي الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.