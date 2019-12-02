افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعمال مؤتمر تحت عنوان "آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية".

وينظم المؤتمر هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، ويعقد في أحد فنادق القاهرة في الفترة من 2 ديسمبر، وحتى 4 ديسمبر.

وشارك في المؤتمر اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور عمرو نصار وزير الصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، خبراء من شركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية المصرية، إضافة إلى عدد من خبراء الطاقة النووية المصريين والأجانب.

يذكر أنّ المشروع النووي المصري يمر بـ3 مراحل رئيسية، الأولى هي التحضيرية لما قبل الإنشاء ومدتها نحو عامين ونصف العام، بدأت من ديسمبر الماضي 2017، وتشتمل على الأنشطة والأعمال الخاصة بالتصميم واستصدار الأذون والتراخيص واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء المحطة.

وتشمل عقد الاجتماعات الفنية بين فريقي المشروع من الجانبين المصري والروسي، وتبادل الوثائق الفنية وتنفيذ التزامات التعاقد وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية للخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال المسح الهندسي، وعمل بصمة كاملة للموقع وصور لقاع البحر وقياس الزلازل.

المرحلة الثانية هي الإنشاء ومدتها 5 أعوام ونصف العام، وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل.

أما المرحلة الثالثة، وهي الاختبارات وتبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وحتى التسليم الابتدائي للوحدة، والحصول على ترخيص تشغيل المحطة ومدتها عام تقريبا، لكن يتم الآن بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع.