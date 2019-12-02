صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم اليوم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد، وهم:

1. جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية.

2. نيلسون مانويل كوزمي سفير جمهورية أنجولا.

3. أنطونيو دي أجيار باتريوتا سفير جمهورية البرازيل.

4. لواء طيار/ شيبا شومبياوندا سفير جمهورية زيمبابوي.

5. سيرجي تيرينتيف سفير جمهورية بيلاروسيا.

6. ألفريد جاكوبا كاليسا سفير جمهورية رواندا.

7. محند صالح لعجوزي سفير جمهورية الجزائر.

8. رينوكا داميانتي راجابكسا سفيرة جمهورية سريلانكا.

9. هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص.

ورحب الرئيس السيسي بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.