انطلقت فعاليات اليوم الرياضي بحرم كلية الألسن بجامعة عين شمس، الذي نظمة قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع اللجنة الرياضية باتحاد الطلاب بالكلية، في إطار فعاليات استقبال الطلاب الجدد و القدامى للعام الدراسي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و تضمن اليوم العديد من الفعاليات الرياضية مثل طاولة تنس الطاولة و كرة السرعة، وكرة الجرس.

و خلال كلمته أوضح أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن اليوم الرياضي يتم تنظيمه سنويا احتفالا بالطلاب الجدد للتعرف على الأنشطة التي يقوم بها اتحاد الطلاب والاطلاع على أنشطة الكلية وما يمكنه ممارسته من نشاط من خلال اتحاد الطلاب والأسر، مشيرا إلى أن الأنشطة الطلابية تسهم في تنمية وتطوير الذات و المهارات الشخصية التي تساعد على إعداد جيل منفتح فكريا علي المجتمع.

و أضاف أن الكلية ليست للتعلم فقط ولكن لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها ؛ فالأنشطة الطلابية تساعد على تفريغ طاقات الشباب بشكل إيجابي لعدم استغلالها بشكل سلبي يضر بالمجتمع، مشيرا إلى أن الأنشطة الرياضية تزيد من ثقة الطالب في نفسه.

و أكد أن استراتيجية الجامعة برئاسة أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة تستهدف ألا يكون الطالب متفوق دراسيا فقط بل يكون لديه هواية ويمارس نشاط.