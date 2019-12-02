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الفلسطينيون يستأنفون "مسيرات العودة" الجمعة بعد توقف 3 أسابيع

الفلسطينيون يستأنفون "مسيرات العودة" الجمعة بعد توقف 3 أسابيع

اليوم.. "الإسكافي ملكا" في افتتاح مهرجان مسرح كليات جامعة المنصورة

اليوم.. "الإسكافي ملكا" في افتتاح مهرجان مسرح كليات جامعة المنصورة

محافظة الجيزة تعلن فوز 1444 مواطنا بقرعة الجبانات

محافظة الجيزة تعلن فوز 1444 مواطنا بقرعة الجبانات

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

"التنمية الأفريقي": أكثر من 12مليون شاب يهاجرون من بلادهم بحثا عن عمل

"التنمية الأفريقي": أكثر من 12مليون شاب يهاجرون من بلادهم بحثا عن عمل

"المركزي": الاقتصاد المصري تحول من الانهيار إلى الاستقرار

"المركزي": الاقتصاد المصري تحول من الانهيار إلى الاستقرار

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ما ينوب المخلص.. "سمير" تدخل لفض مشاجرة بالمرج فسقط قتيلا بطعنتين

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الأرز الذهبي "أمل البشرية".. يعالج العمى وأمراض الأطفال

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القضاء على الثأر وانتشار السلاح.. ملفات في انتظار مدير أمن قنا الجديد

القضاء على الثأر وانتشار السلاح.. ملفات في انتظار مدير أمن قنا الجديد

"المنافذ والرقابة".. "التموين" تكشف أسباب انخفاض أسعار السلع

"المنافذ والرقابة".. "التموين" تكشف أسباب انخفاض أسعار السلع

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