قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، بمعاقبة نجار مسلح، وربة منزل، بالحبس 3 سنوات، والزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة "توك توك" مضبوط في الواقعة، وذلك لاتهامهما بمحاولة سرقة أسطوانة غاز.

وصدر الحكم في أحداث القضية رقم 9685 لسنة 2019 جنايات مركز الرياض، والمقيدة برقم 1822 لسنة 2019، كلي كفر الشيخ. وضمت أوراق القضية قرار إحالة المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، المتهمين الاثنين "على م.ص.ا"، 24عامأً، نجار مسلح، و"الطاهرة. ص.أ.ح"، 23 عاماً، ربة منزل، ومقيمان بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، بسبب شروعهما في أغسطس من العام الجاري بسرقة أسطوانة الغاز المملوكة للمجني عليه "مصطفي .ع.ع. إ"، بدائرة مركز شرطة الرياض.

كما تبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أن ذلك وقع بطريق الإكراه على نجل المجني عليه الطفل "محمد".