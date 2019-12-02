تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 أشقاء لترويجهم لعقاقير مخدرة ومنشطة محظورة ومهربة، عبر أحد حسابات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ورصدت المتابعة الأمنية، قيام مُستخدم لأحد الحسابات بموقع فيس بوك بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين بالمخالفة للقانون.

بالفحص والتحري وجمع المعلومات تبين أن مرتكبي الواقعة (3 أشقاء- مقيمون بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة)، حيث قاموا بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بقصد الإتجار وقيام الأول بإدارة الحساب والتواصل مع الراغبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بيع الأدوية المخدرة والمهربة مجهولة المصدر بغرض الاستفادة ماديا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم استهدافهم وضبط اثنين منهم بمحل إقامتهم، وبالتفتيش تم ضبط 136 قرص دواء مستوردة "مخدرة" كما تم ضبط 800 عبوة دواء "منشط" مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

بمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.