استعرضت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، خلال فعاليات مؤتمر "المرأة والإعلام المهني.. حصن الوطن"، البرامج التي نظمها المجلس للوصول إلى السيدات على أرض الواقع.

وحول إنجازات الحملة، ذكرت مدير عام التدريب والتوعية، أنَّ حملة "طرق الأبواب" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة منذ 3 سنوات وصلت إلى 14 مليون سيدة مصرية، مبينة أنَّه جرى تنظيم عدة برامجد على هامشها أبرزها "سندي بلدك" والذي يستهدف وقوف السيدات إلى جوار مصر في القرارات الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى برامج "صوتك لمصر أمانة، بلدي أمانة، احميها من الختان".

وانطلقت فعاليات مؤتمر "المرأة والإعلام المهني.. حصن الوطن"، ظهر اليوم، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ضمن حملة "الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".

جاء ذلك بحضور عدد من الإعلاميين على رأسهم محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والإعلامي نشأت الديهي رئيس قناة "Ten"، والصحفي أشرف مفيد، وهدى رشوان مدير تحرير موقع "هنّ" بجريدة "الوطن"، والصحفية منى نشأت نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.