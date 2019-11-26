انتهى فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من استخراج بطاقات الرقم القومي لـ1000 سيدة وفتاة، ضمن المرحلة الثانية لاستخراج البطاقات المجانية هذا العام.

وقالت نادية عزمي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، إنه سبق استخراج 1000 أخرى مجانية بالمرحلة الأولى بجميع مراكز المحافظة الخمسة، ليصل الإجمالي إلى 2000 بطاقة للطالبات والسيدات وبعض الخريجات، علما بأنه فور الانتهاء من استلام وتسليم الرقم القومي بالتنسيق مع الأحوال المدنية سوف يجري استخراج مرحلة جديدة.

وأشارت إلى أن استخراج بطاقات الرقم القومي منحة مجانية يقدمها المجلس القومي للمرأة وفروعه بمحافظات الجمهورية برئاسة د مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية.