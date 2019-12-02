قتل شخصان بعدما جرفتهما المياه وثلاثة عناصر إنقاذ فيما كانوا متوجهين على متن مروحية لمساعدة المنكوبين من جراء الفيضانات التي شهدها جنوب شرق فرنسا، بعد أسبوع على هطول أمطار غزيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان، أن رجال الإنقاذ الثلاثة الذي كانوا على متن مروحية تابعة للأمن المدني متوجهين للقيام بمهمة إنقاذ في دائرة فار عثر عليهم ميتين قرب مرسيليا ليل الأحد الاثنين.

وفُقد الاتصال بالمروحية "اي سي 145" واختفت عن الرادار خلال قيامها بمهمة إنقاذية واستطلاعية وتحطمت في الجبال بشمال مرسيليا لسبب لم يعرف بعد، وأوكل التحقيق إلى الدرك التابع للنقل الجوي.

وعُثر على جثث الرجال الثلاثة قرب بلدة روف في الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وفق بيان صادر عن وزير الداخلية كريستوف كاستانير ووزير الدولة في الداخلية لوران نونيز.

وأضاف بيان كاستانير ونونيز أنه "بينما تستعد فرنسا اليوم لتكريم 13 من جنودها قتلوا في خدمة بلدهم (في مالي)، يفقد بلدنا أيضا ثلاثة أبطال قدموا حياتهم لحماية الفرنسيين".

في دائرة فار هطلت أمطار غزيرة مساء الاحد ما أسفر عن سقوط قتيلين بعدما جرفتهما المياه.

وأغلقت مدارس في عدة مدن في جنوب شرق فرنسا الاثنين خصوصا في كان وماندليو.

كما أدت الأمطار إلى إلغاء العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية الأحد بينها مباراة كرة القدم بين موناكو وضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر.

واستؤنفت صباح، اليوم، حركة القطارات السريعة التي كانت توقفت بالكامل بين تولون (فار) وفنتيميليا من الجانب الإيطالي وكذلك بين كان وغراس، كما أعلنت خطوط السكك الحديد الفرنسية.

وكانت عدة طرقات لا تزال مغلقة على الخط الساحلي صباح الاثنين.