أوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد في اجتماعها اليوم الإثنين، بتشكيل وفدا من أعضاء اللجنة لزيارة ميدانية لمسجد الخازندار الأثري بمنطقة شبرا مع توجيه الدعوة لكل من وزير الأثار ومحافظ القاهرة ورئيس حي الساحل وممثلين عن وزارة الداخلية لاجتماع قادم.

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة لطلب إحاطة تقدمت به النائبة مارجريت عازر بشان أعمال الصيانة والتجديد والترميم للمسجد الأثري وذلك نظرا لأهميته التاريخية والدينية وموقعة المتميز حيث يعد تحفة معمارية.

الجدير للذكر أن المسجد كان يستضيف كلية أصول الدين في بداية الأزهر الشريف وكانت من أوائل الكليات الثلاثة التي أستهل بها الأزهر الشريف جامعته وذلك عام 1912، كما أنه يقع خلف قصر السيدة خديجة وكنيسة سانت تريزا الأثرية الكاثوليك ومن جانبه قال الدكتور أسامة العبد أنه بالإضافة إلى توصيات اللجنة فإن طلب الإحاطة ما زال مفتوحا ويستكمل بحضور كل من وزير الأثار ومحافظ القاهرة ورئيس الحي وممثلي وزارة الداخلية.