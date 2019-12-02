ضبطت مديرية أمن الغربية، محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وموظفة بوحدة صحية بمركز طنطا، في وقعتين بتهمة اختلاس مبالغ مالية وعهدة تقدر بنحو 180 ألف جنيه.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد وليد فايد رئيس قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، يتضمن ضبط "ا. ع" 59 عاما، محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، مقيم بقرية إخناواى مركز طنطا، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2019/8366 إدارى ثان طنطا، بتهمة اختلاس إيصالات سداد اشتراكات مياه تقدر قيمتها بحوالي 128 ألف جنيه، والمملوكة للشركة التى يعمل بها وعدم توريد قيمتها للشركة.

كما تم ضبط "م.أ"، 54 سنة، موظفة بالوحدة الصحية بقرية صناديد بمركز طنطا، والمطلوب ضبطها وإحضارها في القضية رقم 2019/2737 إداري مركز طنطا، بتهمة اختلاس أجهزة ومنقولات عهدتها خاصة بجهة عملها السابقة، والتى تقدر بمبلغ 51 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.