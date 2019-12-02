يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "حريم النار"، الخميس المقبل، بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة في العتبة، وهو من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح.

العرض مأخوذ عن نص "بيت برنارد ألبا" للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

"حريم النار" بطولة: عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.