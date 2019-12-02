أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاثنين، أن "المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين"، مضيفا "لا نصطدم فقط بالفاسدين بالحكم"، مشيرا إلى ضرورة "محاكمة من يقوم بالترويج السيء للعملة الوطنية".

وطالب الرئيس اللبناني بتعديل بعض القوانين القضائية حسبما أفادت قناة "العربية".

وبدأ المحتجون في لبنان بقطع طرق، الاثنين، بعد دعوة منظمي الحراك الشعبي في ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية إلى إضراب عام "بغية التصعيد".

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن محتجين يقطعون الطريق بشكل كامل عند مستديرة العبدة، ما تسبب في شل حركة السير من عكار إلى المنية وطرابلس شمال لبنان.

وتشهد طرابلس وعكار، الاثنين، حركة قطع لعدد من الطرقات وإقفال مرافق حيوية، تلبية لدعوة العصيان المدني التي وجهتها مجموعة من الحراك في الشمال.

والأحد، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات مكافحة الشغب فصلت بين متظاهرين مؤيدين للرئيس اللبناني، عون، وبين محتجين من "حزب سبعة" والحراك المدني على طريق القصر الجمهوري.