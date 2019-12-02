لقى مسجل خطر مصرعه في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بمدينة العاشر من رمضان، فيما ضبطت القوات بحوزته نحو كيلو هيروين وبندقية آلية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورد معلومات لضباط قسم شرطة أول العاشر من رمضان بشأن اتخاذ " س . س " 38 عاما مسجل خطر مقيم بالإسماعيلية، مكانا بدائرة القسم وكرا للإتجار في المخدرات .

انتقلت قوة من الشرطة لضبط المتهم وبمجرد الاقتراب منه بادر بإطلاق الأعيرة النارية، فيما بادلته القوات إطلاق النيران مما أدى إلى مصرعه وضبطت القوات بحوزته كيلو هيروين وبندقية آلية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.