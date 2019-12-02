قرر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، في إطار سرعة الاستجابة لحل مشاكل المواطنين والاستماع لشكواهم عقد لقاء أسبوعي بكل مركز ومدينة لعرض مشاكلهم ولحل الأزمات الطارئة أولاً بأول، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن وكافة المسؤولين.

ومن المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجلس المراكز والمدن على النحو التالي :-

- مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً

- مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً

- مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً

- مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً

- مركز ومدينة أسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً

- مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً

- مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهرا

بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الأثنين بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم من قبل المسؤولين.