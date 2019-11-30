تفقد رئيس جمهورية المجر، يانوش أدير، والوفد المرافق له، اليوم السبت، عدد من المواقع الأثرية في البر الغربي لمدينة الأقصر، وذلك ضمن إجازة سياحية شتوية لمدة يومين بمدينة الأقصر.

وشملت جولة الرئيس المجري زيارة عدد من المعابد والمقابر الفرعونية في البر الغربي لمدينة الأقصر، أبرزها معبد الملكة حتشبسوت ووادي الملوك ووادي الملكات وتمثالي ممنون الشهيرين، معبّرا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، ودقة وروعة الفنان المصري القديم.

وكان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، استقبل مساء أمس الجمعة، الرئيس المجري يانوش أدير، والوفد المرافق له، بعد وصوله لمطار الأقصر، عقب إجرائه عدة مباحثات ثنائية مع الرئيس السيسي، وحضر فور وصوله المحافظة عروض الصوت والضوء ليلا في معابد الكرنك، مبديا سعادته الكبيرة بسحر تلك العروض وعظمة الحضارة الفرعونية.