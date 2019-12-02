طالب محمد ربيع مسؤول سكرتارية الشباب في اتحاد عمال مصر، الشباب في الاتحادات المحلية بالنزول لمواقع العمل والتعرف على مطالب ومشكلات العمال خاصة الشباب، واستغلال طاقاتهم حتى لا يقعوا فريسة للإحباط والاستغلال من قبل الجماعات الموتورة.

وشدد ربيع خلال اجتماع مع أعضاء سكرتارية شباب العمال بأسوان اليوم، على ضرورة صقل مهارات النقابيين بالدورات التدريبية ليس في العمل النقابي فقط لكن على المستوى السياسي، لخلق نقابي يعي الأزمات والتحديات التي تواجه الأمة.

من جانبه، قال أحمد الغنام المسؤول بسكرتارية شباب العمال، إنّ فكرة النقابي الذي يدخل يلتحق بالعمل النقابي لتحقيق مكاسب شخصية انتهت، مشيرا إلى الانتقال من مرحلة التصفيق للتثقيف، وهذا هو دور النقابات والاتحادات المحلية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أننا مقبلين على العديد من الاستحقاقات الدستورية والتي تشترط "كوتة" من العمال ويجب إعدادهم وتجهيزهم من الآن.