وجهت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الكبير على الحوار مع الشباب المصرى الواعد، مؤكدة الأهمية القصوى للقضايا التى دارت داخل المؤتمر الوطنى الثامن للشباب.

وشدد أعضاء السكرتارية على دعمهم الكامل للدولة المصرية ووقفهم خلف القيادة السياسة في حربها الضاروس مع مروجي الشائعات، وأن لن ينال أحد من هيبة مصر.

وقال محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، في بيان، إن مؤتمر الشباب حمل العديد من الرسائل إلى جانب أنه اتصف بالمصداقية والشفافية، ومصارحة شعبه كما هو المعتاد فى كافة الأحاديث السابقة للقيادة السياسية.

وأوضح أن كلمة الرئيس فى المؤتمر الوطنى جاءت قوية وواضحة، وكشفت العديد والكثير من الشائعات التى يروج لها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بهدف التقليل والنيل من عزيمة الشعب المصرى، بخاصة أنهم يعلمون أن المصريين أقوى ظهير للرئيس.

وأضاف أحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربى، أن الفضل الأول والأخير في نجاح تجربة مؤتمرات الشباب يرجع في المقام الأول إلى القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي الذي أعطى الفرصة الحقيقية للشباب المصري، مراهنا على مدى قدرته على تفهم كافة الصعاب والتحديات التى تواجه وطنه على كافة الأصعدة، من خلال فتح حالة جادة من الحوار القوى والبناء مع هؤلاء الشباب ومحاولة إعادة إدماجهم مرة أخرى فى الحياة المصرية.

وأشار إلى أن تلك المؤتمرات استمدت قوتها من نقطة في غاية الأهمية وهي أن ما يصدر عنها من توصيات فى كافه الأمور والقطاعات تأخذ على محمل من الجدية والدراسة.