تشهد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي غدا، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

ويتضمن الحفل توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من الجمعيات الأهلية، لإطلاق إشارة البدء لتطوير 32 عيادة تقدم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات وهي: البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.

ويأتي مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية"، أحد التداخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق رؤيتها في التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وطوّر المشروع 33 عيادة تنظيم أسرة في المرحلة الأولى في ديسمبر 2018، واستفاد من خدماتها المجانية 35 ألفا و712 سيدة مستهدفة في المشروع، ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الدكتورة سحر السنباطي مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بوزارة الأوقاف، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة ووزارات الصحة والأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة، وممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعدد واسع من المؤسسات والهيئات المعنية والجمعيات الشريكة وقيادات وزارة التضامن.