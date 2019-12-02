علي الهلباوي يحي حفلا فنيا بجامعة القاهرة

أحيا الفنان علي الهلباوي حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الخشت إنّه حين يمتزج الغناء بالإنشاد، نكون أمام حالة جديدة من البهجة الفنية بعيدًا عن هبوط الذوق الفني، مشيرًا إلى أهمية دور الفن في تحرير الوجدان.

الخشت: عندما يمتزج الغناء بالإنشاد نكون أمام حالة جديدة من البهجة الفنية

وقدّم الهلباوي مجموعة متنوعة من أغنياته المعروفة التي تفاعل معها الطلاب، وبينها "مرسال لحبيبتي، ابعتلي جواب، وقل للمليحة"، وغيرها.

ووجّه الهلباوي الشكر للخشت، لاستضافته ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للجامعة، قائلًا إنّه شرف لأي فنان الوقوف على مسرح الجامعة، كما وجّه التحية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والحضور.