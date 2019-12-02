افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني، الذي ينظمه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات "EG–CERT"، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المقام خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر، في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتوازي مع فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT".

وأوضح وزير الاتصالات، أن الأمن السيبراني، يمثل أحد أهم أركان استراتيجية بناء مصر الرقمية، وركيزة من الركائز الأساسية في اقتصاد قائم على المعرفة التكنولوجية الذكية، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن السيبراني، يعد مسؤولية مشتركة بين جميع قطاعات الدولة.

وأشار "طلعت"، إلى تحسن مؤشرات آداء وكفاءة مصر في مواجهة التهديدات الإلكترونية وإدارة الأزمات، والتصدي للجرائم الإلكترونية، حيث شغلت المركز 23 دوليا والرابع إقليميا في مؤشر قياس الاستعداد للأمن السيبراني، الذى أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات في أغسطس 2018.

وأضاف الوزير، أن التطور في الأجهزة والأنظمة الذكية، أدى إلى تحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية، وقدرة أكبر في مُعالجة البيانات، حيث يُمثل التحول الرقمي، واحدا من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والقطاعات الحكومية.

وأشار إلى أن تزايد الاعتماد على هذه التقنيات الرقمية، ينطوي على مخاطر جسيمة، فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على القرصنة، بل تعدت إلى جرائم إلكترونية، تؤدى إلى تدمير الشبكات، وهى مخاطر لا تقتصر فقط على دولة بعينها، ولكنها مخاطر عالمية، مشيرًا الى اهتمام المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المخاطر، من خلال زيادة حجم الإنفاق المتزايد في هذا المجال.

واستعرض "طلعت"، الأسس التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة التحديات التي تفرضها التهديدات المتطورة بشكل سريع، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات، والنظم والشبكات من التخريب والاختراق.

وكشف عن تشكيل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG Cert، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في ابريل 2009، من أجل تقديم الدعم الفني على مدار 24 ساعة، لحماية ودعم البنية التحتية القومية للمعلومات، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات الاستراتيجية، مثل القطاع المصرفي والبترول والكهرباء وغيرها، من أجل مساعدتهم على مواجهة تهديدات الأمن السيبرانى.

بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى في 2017؛ موضحًا أن المجلس وضع الخطة الاستراتيجية للأمن السيبراني، للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية في شتى قطاعات الدولة، والتي تشمل وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضاف "طلعت"، أن الخطة تتضمن إنشاء منظومة وطنية، لحماية أمن الفضاء السيبراني، وتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وحماية الهوية الرقمية، وزيادة الوعي المجتمعي للاستخدام الآمن للانترنت.

كذلك شرح الفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية، وأهمية الأمن السيبراني لحماية الخدمات، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والتطوير في مجال الأمن السيبراني، وإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة، لتفعيل منظومة الأمن السيبراني، في مختلف القطاعات.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر يعد منصة لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات والمناقشات حول قضايا الأمن السيبراني، مع إبراز الممارسات الجيدة بمراكز الأمن السيبراني، وطرق وأساليب الاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.

مع توضيح أحدث أساليب وبرامج التصدي للتهديدات السيبرانية على مستوى العالم، والتي يتعاون معها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في مصر، ويتعرض المؤتمر، إلى أحدث الممارسات الجيدة في مجال الأمن السحابي، وأمن إنترنت الأشياء، والمدن الذكية، ومستقبل تأمين التطبيقات في عصر التحول الرقمي.