تمكنت مباحث التموين بالغربية، من 5 ألاف و820 قطعة حلوى أطفال، و470 كيلو جرام عصائر، و300 كيلو جرام دقيق بلدي، وطن و2000 عبوة ملح طعام غير صالحة للاستهلاك.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد شن حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط 5 ألاف و820 قطعة حلوى أطفال، و470 كيلو جرام عصائر و2000 عبوة ملح طعام وطن ملح طعام، بجانب ضبط 40 كيلو جرام كبدة، و103 عبوة مواد غذائية، وجميعها مواد غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.