أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن أسطول بلاده مجهز بأحدث السفن الحربية والصواريخ، مشيرا إلى أن التسليح الفعال للأسطول قادر على تغيير الوضع في مسرح العمليات الحربية بشكل جذري.

وقال بوتين - خلال اجتماع لتطوير الأسطول الروسي اليوم الاثنين - إن "الأسطول البحري يلعب دورا مهما في توفير القدرة الدفاعية لبلادنا، ويدافع عن مصالح روسيا في المحيطات، ويسهم بشكل كبير في الحفاظ على الاستقرار العسكري والسياسي".

وأضاف أن "الأسطول الروسي يتسلح حاليا بأحدث السفن والصواريخ القوية ذات الخصائص المحسنة من حيث المدى ودقة إصابة الأهداف"، مؤكدا أن هذا التسليح الفعال للأسطول قادر على تغيير الوضع في مسرح العمليات الحربية بشكل جذري وضمان القضاء على أي أعمال عدائية تجاه روسيا.

وأكد الرئيس الروسي - في وقت سابق - ضرورة التوسع في إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمة الليزر والأسلحة ذات التقنيات الحديثة والبدء في العام المقبل في وضع برنامج تسلح جديد حتى عام 2033.

يُذكر أن روسيا بدأت في عام 2008 عملية إصلاح عسكري واسعة النطاق عبر برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة.

وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل (317 مليار دولار حسب سعر الصرف حينها) حتى عام 2020 بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70%.